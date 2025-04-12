Премьер Бектенов проверил реализацию проекта LRT в Астане

Премьеру доложили, что по итогам 2024 года завершено строительство эстакады, вантового моста и железобетонных конструкций всех станций. Для обеспечения потребностей проекта в Астане запущено производство шпал. Для их изготовления применяется бетон марки Б-55, используется технология преднапряжения армирования, что предотвращает растрескивание конструкций во время транспортировки и повышает стойкость к морозу. На сегодняшний день изготовлено уже более 35 тыс. шпал, всего для проекта необходимо 87,6 тыс. единиц.