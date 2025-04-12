Премьер Бектенов проверил реализацию проекта LRT в Астане

Премьеру доложили, что по итогам 2024 года завершено строительство эстакады, вантового моста и железобетонных конструкций всех станций. Для обеспечения потребностей проекта в Астане запущено производство шпал. Для их изготовления применяется бетон марки Б-55, используется технология преднапряжения армирования, что предотвращает растрескивание конструкций во время транспортировки и повышает стойкость к морозу. На сегодняшний день изготовлено уже более 35 тыс. шпал, всего для проекта необходимо 87,6 тыс. единиц.
В настоящее время на объекте ведется укладка рельсов — работы завершены на участке протяженностью 2 км, а также оптоволокна. В 2025 году для работ мобилизовано порядка 2 тыс. человек, в летний период на объекте будет задействовано около 5 тыс. специалистов.
Председатель правления ТОО «CTS» Асылбек Дуйсебаев сообщил, что в сентябре планируется начать тестовую эксплуатацию LRT, что подразумевает обкатку поездов без пассажиров. Проект легкорельсового транспорта в Астане реализуется согласно передовому стандарту GoA4, что предполагает тестовый период продолжительностью порядка 6 месяцев.
В ходе посещения газовой тепловой станции «Туран» Бектенову доложили о завершении второй очереди строительства объекта. На сегодня готовность составляет 98%. Общая мощность ГТС по итогам работ доведена с 350 до 600 Гкал/час — на сегодня это крупнейшая газовая тепловая станция в стране. ГТС «Туран» наряду с другими 4 теплоисточниками, в частности ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ГТС «Юго-Восток», обеспечивает теплоснабжение столицы. Общая располагаемая мощность объектов составляет 4 104 Гкал/час при потреблении города на пике 3 578 Гкал/час, что обеспечило в текущий отопительный период профицит тепла — порядка 500 Гкал/час.
Бектенов подчеркнул, что в условиях активного роста населения и расширения городской инфраструктуры строительство современных источников теплоснабжения имеет особое значение.