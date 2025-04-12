В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА приостановили движение поездов

Минувшей ночью из-за падения фрагментов украинского БПЛА в станице Васюринской, Динского района Краснодарского края, повреждены контактные сети железнодорожных путей. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.
«Движение поездов на данном участке временно приостановлено. По состоянию на 07.00 утра задержан 1 пассажирский поезд», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Известно, что пострадавших нет. На место для ликвидации последствий оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также аварийная бригада РЖД.
Как KP.RU писал ранее, за ночь средства ПВО сбили 36 дронов ВСУ над регионами России, а именно над Курской, Орловской, Ростовской и Белгородской областями, Краснодарским краем.