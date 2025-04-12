Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем космонавтики

12 апреля 1961 года полет Юрия Гагарина дал мощный толчок для развития науки и технологий на несколько десятилетий вперед.
— Особая гордость Свердловской области — уральские космонавты Сергей Прокопьев и Андрей Федяев, которые в общей сложности провели в невесомости свыше 18 тысяч часов на двоих, — сказано в обращении Дениса Паслера.
Свердловская область вносит большой вклад в освоение космоса. На Урале производится высокотехнологичная продукция, а также активно ведётся обучение молодёжи, чтобы кадровый фонд страны полнился профессионалами.