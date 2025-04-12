Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем космонавтики

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил уральцев с Днём космонавтики. Поздравление разместили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

12 апреля 1961 года полет Юрия Гагарина дал мощный толчок для развития науки и технологий на несколько десятилетий вперед.

— Особая гордость Свердловской области — уральские космонавты Сергей Прокопьев и Андрей Федяев, которые в общей сложности провели в невесомости свыше 18 тысяч часов на двоих, — сказано в обращении Дениса Паслера.

Свердловская область вносит большой вклад в освоение космоса. На Урале производится высокотехнологичная продукция, а также активно ведётся обучение молодёжи, чтобы кадровый фонд страны полнился профессионалами.