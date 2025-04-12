Военным и некоторым госслужащим поднимут оклады на 4,5% с 1 октября

С 1 октября 2025 года оклад солдат, которые проходят военную службу по призыву и по контакту, а также сотрудников некоторых органов власти будет повышен в 1,045 раз, то есть на 4,5%. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.