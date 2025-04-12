Военным и некоторым госслужащим поднимут оклады на 4,5% с 1 октября

С 1 октября 2025 года оклад солдат, которые проходят военную службу по призыву и по контакту, а также сотрудников некоторых органов власти будет повышен в 1,045 раз, то есть на 4,5%. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих спецзвания полиции, сотрудников МВД РФ, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ», — приводится в документе.
Данное распоряжение также распространяется и на сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
А вот согласно второму пункту постановления, при повышении окладов их размеры должны будут претерпеть округление до целого рубля и именно в сторону увеличения. Для выплаты оклада предусмотрено выделить деньги из федерального бюджета.
Напомним, что в середине марта 2025 года в Госдуму был внесен законопроект об установлении четких сроков для выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые были ранены во время исполнения воинского задания, а также семьям погибших участников боевых действий.
В начале апреля Государственная дума РФ во втором и третьих чтениях приняла закон о наделении статусом ветеранов боевых действий бойцов Вооруженных сил (ВС) России, а также иных сотрудников военных и правоохранительных ведомств, которые отражают незаконное вторжение боевиков киевского режима в Курской области.
Как KP.RU писал ранее, Госдума в приоритетном порядке планирует рассмотреть проект об увеличении пенсий военных пенсионеров. Данная инициатива предусматривает увеличение выплат военным пенсионерам и приравненным к ним лицам.