«Доброе сердце, добрая душа»: Трамп заявил, что успешно прошёл медосмотр

Как отметил глава Белого дома, он вновь прошёл когнитивное тестирование — аналогичное тому, что сдавал в предыдущие годы. По его словам, результаты оказались отличными: все задания он выполнил без ошибок. В тесте, по словам президента, нужно было запомнить и воспроизвести ряд слов, что позволило врачам оценить его память и общее состояние мозга.