«Доброе сердце, добрая душа»: Трамп заявил, что успешно прошёл медосмотр

Как отметил глава Белого дома, он вновь прошёл когнитивное тестирование — аналогичное тому, что сдавал в предыдущие годы. По его словам, результаты оказались отличными: все задания он выполнил без ошибок. В тесте, по словам президента, нужно было запомнить и воспроизвести ряд слов, что позволило врачам оценить его память и общее состояние мозга.
Трамп добавил, что решил пройти проверку, чтобы показать разницу между собой и Джо Байденом, намекнув на своё превосходство в умственных способностях. Также он сообщил, что врачи дали ему несколько рекомендаций по поддержанию здоровья, а полный отчёт по результатам обследования будет обнародован в ближайшее воскресенье.
«В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа», — сказал Трамп.
Напомним, ранее в США активно обсуждалось состояние здоровья Трампа. После событий лета прошлого года, когда на него было совершено покушение, в СМИ начали появляться публикации, в которых врачи выражали обеспокоенность его возрастом, потенциальными рисками для сердечно-сосудистой системы и возможным снижением когнитивных функций.