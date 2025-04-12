Келлог обвинил газету The Times в искажении его слов о «разделе Украины»

Спецпосланник Трампа пояснил, что его идея заключалась в создании временного механизма поддержки прекращения огня с возможностью размещения ограниченных международных контингентов. Он говорил о потенциальной дислокации англо-французских сил к западу от Днепра, указывая, что эта река может выступать в качестве естественного рубежа. Также Келлог предложил формирование демилитаризованной зоны глубиной до 15 км с обеих сторон линии соприкосновения. Он подчеркнул, что такие меры не предполагают изменения границ и не являются шагом к фактическому разделу страны.