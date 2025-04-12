Паслер поздравил евреев с праздником Песах

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 12 апреля выступил со словами поздравления представителям еврейской общины по случаю праздника Песах. В своём обращении глава области подчеркнул, что иудейские традиции играют объединяющую роль для множества людей, заботливо передаются из поколения в поколение, обогащая и выделяя уникальную самобытность России и её граждан.