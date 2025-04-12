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Паслер поздравил евреев с праздником Песах

Традиции иудаизма объединяют многих людей, напомнил руководитель Свердловской области.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 12 апреля выступил со словами поздравления представителям еврейской общины по случаю праздника Песах. В своём обращении глава области подчеркнул, что иудейские традиции играют объединяющую роль для множества людей, заботливо передаются из поколения в поколение, обогащая и выделяя уникальную самобытность России и её граждан.

На территории Свердловской области функционирует Екатеринбургский общественный центр «Синагога», а также ряд значимых образовательных, просветительских и религиозных организаций, активно участвующих в развитии области, сохранении исторического наследия, укреплении взаимопонимания между представителями различных культур и поддержании позитивного климата в нашем многоконфессиональном обществе.

«Искренне благодарен всем, кто ведёт плодотворную, созидательную работу, направленную на сохранение добрых традиций и духовно-нравственных ценностей, главными среди которых по-прежнему остаются гуманизм, милосердие, справедливость, народное единство», — сказал Денис Паслер.

Всем уральским последователям иудаизма он также пожелал благополучия в семьях, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и долгих лет жизни.