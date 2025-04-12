Минобороны Британии предупредило о «критическом моменте» для Украины

«2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент», — считает глава оборонного ведомства. По информации издания, в ходе заседания контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе он обратился к собравшимся с призывом усилить поддержку Киева.