Над Россией за ночь сбили 36 беспилотников. Военная операция, день 1144-й

08:54 Из-за повреждения контактных сетей при падении фрагментов беспилотника приостановлено движение поездов в станице Васюринской Динского района Кубани, сообщает оперштаб региона. На месте работают специальные службы и аварийная бригада РЖД.
08:43 Ночью в Ростовской области беспилотники ВСУ были сбиты в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
08:32 Украинские военнослужащие используют дроны и кассетные боеприпасы при атаках на мирных жителей, эвакуирующихся из села Гуево в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из жительниц населенного пункта.
08:21 Российские военные перемалывают подразделения ВСУ в районе хутора Олешня Курской области у госграницы, противник несет большие потери, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Также в приграничных районах не прекращается контрбатарейная борьба — наши подразделения уничтожают вражескую полевую артиллерию и РСЗО, чтобы обезопасить продвижение штурмовых отрядов на территории населенного пункта», — сказал собеседник агентства.
08:12 В Министерстве иностранных дел России отвергли заявления об участии граждан Китая в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.
«Я могу сказать, что это полная неправда, мягко говоря. Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это», — сказал он.
08:05 За ночь над пятью регионами России уничтожены 36 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
18 дронов сбиты над Курской областью, 13 — над Ростовской областью, два — над Белгородской областью и один над Краснодарским краем.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1144-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.