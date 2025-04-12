Молдова с 2026 года начнет создавать стратегические запасы топлива на случай ЧС

По информации Министерства энергетики, запасы составят более 200 тысяч тонн, что должно быть достаточно для 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня потребления.
Жунгиету также обсудил с оператором порта планы по развитию промышленного парка, связанного с портом. Сейчас в нем насчитывается 50 резидентов, вложивших около 137 миллионов евро и создавших более 820 рабочих мест.
Порту необходим природный газ как для сушки зерновых, так и для различных технологических процессов. Объемов природного газа, которыми сейчас обеспечен порт, недостаточно. Для полноценного функционирования порта планируется увеличить мощность подачи газа с нынешних 650 м³ в час до 2500 м3/час.
Джурджулештский порт — стратегически важный логистический узел, предлагающий импортерам и экспортерам услуги по перевалке и хранению товаров, а также имеющий доступ к тримодальной транспортной инфраструктуре (железнодорожный, автомобильный и водный транспорт). Порт расположен на участке реки Дунай и позволяет принимать речные и морские суда с осадкой до 7 метров и грузоподъемностью до 10 000 тонн. Кроме того, порт хорошо связан с ширококолейными и узкоколейными железнодорожными линиями. Порт был введен в эксплуатацию 26 октября 2006 года после десяти лет строительства.
В 2007 году на территории порта был введен в эксплуатацию нефтетерминал. Он оборудован причалом на Дунае, восемью резервуарами, автоналивными сооружениями и железнодорожным сливо-наливным терминалом со смешанной колеей. Общая емкость резервуарного парка нефтепродуктов составляет более 63 000 м³, из них пять резервуаров используются для хранения дизельного топлива, три — для бензина.