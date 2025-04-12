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Молдова с 2026 года начнет создавать стратегические запасы топлива на случай ЧС

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдова планирует с 2026 года начать создавать запасы нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций. С целью подготовки к реализации данного проекта министр энергетики Дорин Жунгиету посетил нефтяной терминал в Международном свободном порту Джурджулешты, который является основным маршрутом импорта нефтепродуктов в республику.

По информации Министерства энергетики, запасы составят более 200 тысяч тонн, что должно быть достаточно для 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня потребления.

Жунгиету также обсудил с оператором порта планы по развитию промышленного парка, связанного с портом. Сейчас в нем насчитывается 50 резидентов, вложивших около 137 миллионов евро и создавших более 820 рабочих мест.

Порту необходим природный газ как для сушки зерновых, так и для различных технологических процессов. Объемов природного газа, которыми сейчас обеспечен порт, недостаточно. Для полноценного функционирования порта планируется увеличить мощность подачи газа с нынешних 650 м³ в час до 2500 м3/час.

сообщили в Минэнерго

Джурджулештский порт — стратегически важный логистический узел, предлагающий импортерам и экспортерам услуги по перевалке и хранению товаров, а также имеющий доступ к тримодальной транспортной инфраструктуре (железнодорожный, автомобильный и водный транспорт). Порт расположен на участке реки Дунай и позволяет принимать речные и морские суда с осадкой до 7 метров и грузоподъемностью до 10 000 тонн. Кроме того, порт хорошо связан с ширококолейными и узкоколейными железнодорожными линиями. Порт был введен в эксплуатацию 26 октября 2006 года после десяти лет строительства.

В 2007 году на территории порта был введен в эксплуатацию нефтетерминал. Он оборудован причалом на Дунае, восемью резервуарами, автоналивными сооружениями и железнодорожным сливо-наливным терминалом со смешанной колеей. Общая емкость резервуарного парка нефтепродуктов составляет более 63 000 м³, из них пять резервуаров используются для хранения дизельного топлива, три — для бензина.