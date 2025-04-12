Молдова с 2026 года начнет создавать стратегические запасы топлива на случай ЧС

Джурджулештский порт — стратегически важный логистический узел, предлагающий импортерам и экспортерам услуги по перевалке и хранению товаров, а также имеющий доступ к тримодальной транспортной инфраструктуре (железнодорожный, автомобильный и водный транспорт). Порт расположен на участке реки Дунай и позволяет принимать речные и морские суда с осадкой до 7 метров и грузоподъемностью до 10 000 тонн. Кроме того, порт хорошо связан с ширококолейными и узкоколейными железнодорожными линиями. Порт был введен в эксплуатацию 26 октября 2006 года после десяти лет строительства.