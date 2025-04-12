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Мэр Челябинска анонсировал обновление Дворца пионеров и школьников

Планами по преобразованию учебного учреждения поделился глава Челябинска в своём телеграм-канале. Алексей Лошкин сообщил, что в текущем году будет полностью обновлён астрономический комплекс Дворца пионеров и школьников.

Источник: Вечерний Челябинск

Как отмечает градоначальник, здесь будет создана высокотехнологическая учебная аудитория. Благодаря передовому оборудованию ребята смогут углублённо и в интерактивном формате заниматься физикой, астрономией и математикой. Также это место станет удобной базой для клуба «Апекс», а с помощью современного наблюдательного пункта учащиеся Дворца смогут изучать планеты и другие космические тела и снимать их.

«Этот проект, без сомнения, станет ещё одним символом Челябинска», — подчеркнул Алексей Лошкин. Также он добавил, что город уверенно смотрит в будущее, создаёт почву для рождения смелых идей и воплощения амбициозных проектов.