Мэр Челябинска анонсировал обновление Дворца пионеров и школьников

Как отмечает градоначальник, здесь будет создана высокотехнологическая учебная аудитория. Благодаря передовому оборудованию ребята смогут углублённо и в интерактивном формате заниматься физикой, астрономией и математикой. Также это место станет удобной базой для клуба «Апекс», а с помощью современного наблюдательного пункта учащиеся Дворца смогут изучать планеты и другие космические тела и снимать их.