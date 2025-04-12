Мэр Челябинска анонсировал обновление Дворца пионеров и школьников

Как отмечает градоначальник, здесь будет создана высокотехнологическая учебная аудитория. Благодаря передовому оборудованию ребята смогут углублённо и в интерактивном формате заниматься физикой, астрономией и математикой. Также это место станет удобной базой для клуба «Апекс», а с помощью современного наблюдательного пункта учащиеся Дворца смогут изучать планеты и другие космические тела и снимать их.
«Этот проект, без сомнения, станет ещё одним символом Челябинска», — подчеркнул Алексей Лошкин. Также он добавил, что город уверенно смотрит в будущее, создаёт почву для рождения смелых идей и воплощения амбициозных проектов.