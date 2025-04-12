Делегация Ирана прибыла в Оман для переговоров с представителями США

О встрече представителей Ирана и США стало известно 7 апреля. Тогда американский президент Дональд Трамп объявил, что между Тегераном и Вашингтоном ведутся прямые переговоры. В сегодняшнем сообщении пресс-службы Иранского МИДа указывается, что переговоры являются непрямыми. Вчера представитель МИДа Исламской Республики заявлял, что цель Ирана на сегодняшних переговорах — оценить намерения Соединенных Штатов.