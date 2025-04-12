Лукашенко во время субботника высаживает деревья в парке Народного единства

Главе государства доложили о проведенной работе по проектированию и началу строительства парка и музея. Президент обратил внимание, чтобы при возведении объектов и сдаче их в эксплуатацию подходы были комплексными, а материалы использовались отечественные. На это председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил, что преимущество, безусловно, отдают белорусскому, а импортное практически не используется. Причем отечественные не только материалы, но и технологии. Так, планируется строительство подземного перехода через улицу Орловскую от парка и музея к площади Государственного флага без перекрытия оживленной городской дороги, а по типу метро. Такую передовую технологию белорусские специалисты освоили, когда строился переход возле торгового центра «Першы нацыянальны гандлёвы дом». И глава государства поручал распространить ее по всей стране.