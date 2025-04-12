Лукашенко во время субботника высаживает деревья в парке Народного единства

Главе государства доложили о проведенной работе по проектированию и началу строительства парка и музея. Президент обратил внимание, чтобы при возведении объектов и сдаче их в эксплуатацию подходы были комплексными, а материалы использовались отечественные. На это председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил, что преимущество, безусловно, отдают белорусскому, а импортное практически не используется. Причем отечественные не только материалы, но и технологии. Так, планируется строительство подземного перехода через улицу Орловскую от парка и музея к площади Государственного флага без перекрытия оживленной городской дороги, а по типу метро. Такую передовую технологию белорусские специалисты освоили, когда строился переход возле торгового центра «Першы нацыянальны гандлёвы дом». И глава государства поручал распространить ее по всей стране.
На месте строительства Национального исторического музея и парка Народного единства Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Представители Белорусского республиканского союза молодежи передали ему капсулу с посланием. В торжественной обстановке глава государства заложил ее в камень.
После чего Президент вместе с бригадами студенческой молодежи высадил аллею из 80 деревьев, символизирующих 80 юбилейных лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне. Были высажены саженцы краснолистного дуба, которым около 12 лет.
Строительство Национального исторического музея Беларуси ведется в районе ул. Орловской на территории бывшего парка «Дримлэнд». Уже завершена разработка проектной документации и в феврале этого года начаты строительно-монтажные работы. На данный момент выполнено устройство котлована, ведется забивка буронабивных свай под устройство фундамента.
В строительстве музея также принимают участие студенческие отряды.
Вокруг Национального исторического музея в границах пр. Победителей — ул. Орловская — река Свислочь будет разбит парк Народного единства. Строительно-монтажные работы начались в октябре 2024 года.
На текущий момент на площади 16 га снесено три десятка зданий, сооружений и малых архитектурных форм, демонтированы инженерные коммуникации. В рамках второй очереди строительства предусматривается устройство пригласительной площади, примыкающей к ул. Орловской, сооружение входной арки, парадной лестницы, площадки для торжественных мероприятий.
Также на территории парка запланированы экспозиционные площадки областных центров и Минска, пешеходные пути для формирования почетной аллеи, детские и спортивные площадки с игровым и спортивным оборудованием, территории для тихого отдыха с беседками и качелями, благоустройство существующего водоема, ремонт ограждения территории парка с устройством дополнительного ограждения, реконструкция административно-хозяйственного здания, трансформаторной подстанции.