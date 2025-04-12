Казахстан завершил плановую ротацию миротворцев

Первый казахстанский национальный контингент, насчитывающий 139 военнослужащих и 26 единиц техники, был направлен в миссию в марте 2024 года. Миротворцы обеспечивали безопасность на наблюдательных постах, патрулировали территорию, сопровождали гуманитарные грузы, проводили эвакуации и уничтожали взрывоопасные предметы. Их работа получила высокую оценку командования миссии ООН.