Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары

С момента достижения договоренности об отказе от атак на объекты энергетической инфраструктуры Киев нарушил ее «более 60 раз», утверждает дипломат. Он связал нарушения с тем, что «либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется». По его словам, «и то, и другое вызывает крайнее беспокойство», поскольку если приказа не было, то речь идет об «осознанном саботаже договоренностей».