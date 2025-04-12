Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары

Россия передает США данные о нарушении Украиной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», — сказал Полищук.
С момента достижения договоренности об отказе от атак на объекты энергетической инфраструктуры Киев нарушил ее «более 60 раз», утверждает дипломат. Он связал нарушения с тем, что «либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется». По его словам, «и то, и другое вызывает крайнее беспокойство», поскольку если приказа не было, то речь идет об «осознанном саботаже договоренностей».
«Если же он не выполняется, то киевское руководство не в состоянии контролировать собственных военных», — считает представитель российского МИДа.
По словам Полищука, Россия со своей стороны соблюдает мораторий и фиксирует все случаи его нарушения Украиной.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта договорились о приостановке ударов по объектам энергетики на 30 дней. Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал мораторий.
С тех пор Минобороны России неоднократно обвиняло Киев в атаках на российские энергообъекты. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ни на один день не прекращали удары по объектам российской энергетической инфраструктуры с 18 марта, утверждает ведомство. В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» со стороны ВСУ. Киев, в частности, отрицает удары по энергетическим объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.