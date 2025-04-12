В Ташкенте заявили о необходимости беречь традиции празднования 9 мая

«У людей потребность, необходимость в сохранении памяти о войне и традиций празднования 9 мая остается», — считает Исмаилов.
Он напомнил, что 9 мая — один из дней, празднование которых является первоочередной задачей всех организаций, всех граждан страны. «Это выходной день в стране, и многие видят, какое внимание уделяется этой дате», — отмечает Исмаилов.
«Молодое поколение, которое слышало о войне очень мало, постепенно начинает испытывать потребность в такой информации — а что это за дата, а что это за война такая была?» — добавил активист.
По его мнению, «каждый для себя решает сам, как он хочет праздновать 9 мая, для кого-то это День памяти — вспомнить своих близких, помолиться, сходить на кладбище, а для кого-то пойти на концерт, пройтись в рядах “Бессмертного полка”.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.