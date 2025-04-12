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В Ташкенте заявили о необходимости беречь традиции празднования 9 мая

ТАШКЕНТ, 12 апр — РИА Новости. Потребность в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и традиций праздновать 9 мая в Узбекистане остается, люди хотят больше знать об этих событиях в истории страны, сообщил РИА Новости организатор акции «Бессмертный полк» в узбекистанской столице Тимур Исмаилов.

Источник: © РИА Новости

«У людей потребность, необходимость в сохранении памяти о войне и традиций празднования 9 мая остается», — считает Исмаилов.

Он напомнил, что 9 мая — один из дней, празднование которых является первоочередной задачей всех организаций, всех граждан страны. «Это выходной день в стране, и многие видят, какое внимание уделяется этой дате», — отмечает Исмаилов.

«Молодое поколение, которое слышало о войне очень мало, постепенно начинает испытывать потребность в такой информации — а что это за дата, а что это за война такая была?» — добавил активист.

По его мнению, «каждый для себя решает сам, как он хочет праздновать 9 мая, для кого-то это День памяти — вспомнить своих близких, помолиться, сходить на кладбище, а для кого-то пойти на концерт, пройтись в рядах “Бессмертного полка”.

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.