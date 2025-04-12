«Бессмертный полк» должен пройти под символами Победы, заявили в Ташкенте

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса «Братские могилы». В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
«Настоящий “Бессмертный полк” должен проходить именно под советской символикой, с красными флагами, с красными ленточками и с теми символами, которые были в годы войны», — считает Исмаилов.
Активист отметил, что ежегодно в соцсетях и обществе в Узбекистане тема проведения «Бессмертного полка» вызывает дискуссию, ряд блогеров и политиков негативно относятся к появлению красных знамен среди участников акции. «Наши деды, отцы, прадеды воевали под Красным флагом, завоевали победу под этим флагом. Поэтому выдавливать эту символику — значит идти против исторической правды», — считает Исмаилов.
Он отметил, что в Узбекистане законодательно не запрещено использование символов Великой Отечественной войны, как нет запрета на любую другую символику, связанную с историей страны.
По его оценке, существующая правовая неопределенность в отношении проведения в республике уличных шествий пока не позволяет провести «Бессмертный полк» по улицам Ташкента. «Безусловно, вопрос безопасности и охраны общественного порядка во время таких мероприятий является очень важным, но желание людей участвовать в акции мотивирует дальше вести работу, обращаться в различные инстанции, чтобы в Ташкенте прошло полноценное уличное шествие», — считает Исмаилов.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.