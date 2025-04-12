«Бессмертный полк» должен пройти под символами Победы, заявили в Ташкенте

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса «Братские могилы». В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.