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Многонациональные военные учения JCET-2025 проходят в Молдове

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдавские военные выполнили учебные стрельбы и прыжки с парашютом в рамках учений «Joint Combined Exchange Training-2025» (JCET) по случаю проведения Дня почетных гостей в Центре подготовки Национальной армии.

Источник: Ministerul Apărării

Во время мероприятий министр обороны Молдовы Анатолий Носатый оценил высокий уровень кооперации молдавских, румынских и американских военных. В то же время чиновник отметил важность укрепления стратегического партнерства и взаимодействия, а также обмена опытом между силами специальных операций.

Присутствовавшие на мероприятии официальные лица наблюдали за показательными учениями с боевой стрельбой и ознакомились с представленными образцами оружия и оборудования.

Основной целью учений JCET 2025 стала совместная подготовка сил специальных операций, в ходе которых военнослужащие отрабатывали сложные боевые стрельбы, прыжки с парашютом, полевые учения с отработкой конкретных задач и другие.

Учения JCET-2025 проводились в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2025 год. Молдавские военные принимают участие в JCET с 2009 года.