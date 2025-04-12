Многонациональные военные учения JCET-2025 проходят в Молдове

Во время мероприятий министр обороны Молдовы Анатолий Носатый оценил высокий уровень кооперации молдавских, румынских и американских военных. В то же время чиновник отметил важность укрепления стратегического партнерства и взаимодействия, а также обмена опытом между силами специальных операций.