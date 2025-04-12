NYT сообщила, что Трамп показал свою болевую точку в торговой войне с Китаем

«Я хочу поставить страну в невероятное экономическое положение, в котором мы должны быть, и это нужно было сделать много лет назад. Мы весьма сильны. Мы зарабатываем миллиарды долларов в день. Мы теряли миллиарды долларов. Китай сейчас теряет миллиарды долларов. Я не хочу, чтобы они теряли, но они теряют миллиарды, а мы зарабатываем миллиарды. Я перевернул все», — заявил президент США и добавил, что смог решить связанные с падением рынка проблемы.