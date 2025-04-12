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Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём космонавтики

Сегодня отмечается 64-я годовщина первого полёта человека в космос. В связи с этим губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам с поздравительной речью.

Глава региона отметил, что тема космоса для Южного Урала очень близка, ведь в области работают предприятия профильной государственной корпорации, а наших лабораториях и вузах разрабатываются новые космические технологии.

Например, в Южно-Уральском государственной университете разработан проект многоразовой ракеты-носителя вертикального взлёта и посадки. Она уже прошла испытания, которые были успешными.

Кроме того, в Челябинской области активно формируется научное сообщество, нацеленное на разработки в сфере космоса. В его деятельность активно включается молодёжь: появилось молодёжное КБ, создана молодёжная же научно-исследовательская лаборатория.

«Россия была и будет ведущей космической державой. И у Челябинской области в этом важная роль», — подчеркнул Текслер.