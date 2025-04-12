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В Омске задержан директор департамента общественной безопасности мэрии

В Омске задержан директор департамента общественной безопасности мэрииВ Омске задержали директора департамента общественной безопасности городской администрации Константина Книса.

Источник: Мэрия Омска

Информацию подтвердили ТАСС представители властных структур.

По имеющимся данным, основанием для задержания стали обстоятельства, связанные с предыдущей служебной деятельностью Книса в уголовно-исполнительной системе.

«Силовики задержали Константина Книса. Причина — период работы в УФСИН», — рассказали ТАСС в органах власти.

До работы в мэрии Константин Книс занимал различные должности в УФСИН. С 2009 года он работал заместителем руководителя управления по Северо-Западному федеральному округу, в 2016 году возглавил УФСИН по Тверской области, а с 2019 года — Омское управление. Этот пост он покинул в декабре 2023 года, а уже в феврале 2024-го был назначен директором департамента общественной безопасности администрации города.