В Омске задержан директор департамента общественной безопасности мэрии

До работы в мэрии Константин Книс занимал различные должности в УФСИН. С 2009 года он работал заместителем руководителя управления по Северо-Западному федеральному округу, в 2016 году возглавил УФСИН по Тверской области, а с 2019 года — Омское управление. Этот пост он покинул в декабре 2023 года, а уже в феврале 2024-го был назначен директором департамента общественной безопасности администрации города.