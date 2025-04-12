Министр обороны Британии заявил о критическом моменте на Украине

В конфликте на Украине настал критический момент, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова приводит The Independent.
«2025 год — критический год для войны на Украине, и это критический момент», — сказал он, обращаясь к своим коллегам на заседании Контактной группы по Украине (более известна как формат «Рамштайн») 11 апреля в Брюсселе.
Хили призвал союзников усилить поддержку Киева. В пятницу Лондон объявил об увеличении военной помощи на 450 млн фунтов стерлингов (€518,2 млн).
«Наша задача как министров обороны — доставить срочную военную помощь украинским бойцам», — отметил он. «А те страны, которые сегодня не берут на себя новых обязательств, я призываю еще раз подумать над тем, что вы еще можете сделать», — добавил глава Минобороны. «Вся военная помощь поможет Украине в борьбе сегодня и поможет обеспечить прочный мир завтра, поскольку украинские вооруженные силы должны сами стать самым сильным сдерживающим фактором против дальнейших российских атак», — подчеркнул Хили.
Он обвинил Россию в том, что она продолжает «тянуть резину» в переговорах о мирном соглашении при посредничестве США.
Мир на Украине «кажется недостижимым в ближайшем будущем», считает и. о. министра обороны Германии Борис Писториус.
В марте американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина хотят завершить конфликта. Однако Москва, предположил он, «тянет время». Позднее Трамп сообщил, что для России назначен «психологический дедлайн». «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — пояснил он. В то же время глава Белого дома заявил, что не считает, что Россия сейчас затягивает переговоры, и выразил уверенность в ее намерении заключить соглашение.
Россия поддерживает разрешение конфликта на Украине мирными средствами, «только не за наш счет», говорил президент Владимир Путин. «Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — подчеркивал он. Москву устроит такой вариант мира, который обеспечивал бы ее безопасность "на длительную историческую перспективу, заявлял он.