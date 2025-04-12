Министр обороны Британии заявил о критическом моменте на Украине

В марте американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина хотят завершить конфликта. Однако Москва, предположил он, «тянет время». Позднее Трамп сообщил, что для России назначен «психологический дедлайн». «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — пояснил он. В то же время глава Белого дома заявил, что не считает, что Россия сейчас затягивает переговоры, и выразил уверенность в ее намерении заключить соглашение.