Казахстан и Австрия хотят ввести взаимный безвизовый режим для своих дипломатов

Согласно проекту соглашения, владельцы действительных дипломатических паспортов Казахстана и Австрии могут въезжать и выезжать на территорию другой стороны в любом пункте пропуска, определенном для этой цели компетентными иммиграционными органами, без каких-либо ограничений, кроме тех, которые установлены в соответствии с положениями безопасности, миграционных, таможенных, санитарных и других норм и могут быть применимы к держателям таких действительных паспортов.