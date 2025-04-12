Казахстан и Австрия хотят ввести взаимный безвизовый режим для своих дипломатов

«Утвердить прилагаемое Соглашение между правительством Республики Казахстан и Федеральным правительством Австрийской Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов, совершенное в Астане 28 февраля 2025 года», — следует из проекта постановления министерства иностранных дел Казахстана.
Согласно проекту соглашения, владельцы действительных дипломатических паспортов Казахстана и Австрии могут въезжать и выезжать на территорию другой стороны в любом пункте пропуска, определенном для этой цели компетентными иммиграционными органами, без каких-либо ограничений, кроме тех, которые установлены в соответствии с положениями безопасности, миграционных, таможенных, санитарных и других норм и могут быть применимы к держателям таких действительных паспортов.
По данным, принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и Австрией, установив взаимное освобождение от визовых требований владельцев дипломатических паспортов.
«Соглашение совершено в городе Астане 28 февраля 2025 года в двух подлинных экземплярах, каждый на казахском, немецком, английском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу», — уточнили авторы документа.
Публичное обсуждение доступно до 28 апреля 2025 года.