Politico узнало об опасениях в США из-за переговоров с Ираном

По данным The New York Times, Хаменеи согласился начать прямые переговоры с США по поводу ядерной программы после предупреждений об экзистенциальной угрозе режиму. В окружении верховного лидера предупредили, что в случае отказа от переговоров или их провала угроза войны с США и Израилем станет чрезвычайно высокой, а военные удары по ядерным объектам будут неизбежны. По мнению приближенных, Тегеран будет вынужден ответить, что может привести к масштабной войне, а она, в свою очередь, грозит еще большими экономическими проблемами, забастовками и протестами.