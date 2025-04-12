Politico узнало об опасениях в США из-за переговоров с Ираном

Американский президент Дональд Трамп установил для Ирана крайний срок в 60 дней, чтобы добиться прогресса на переговорах по его ядерной программе, но в США и Израиле опасаются, что это может сыграть на руку Тегерану, пишет Politico со ссылкой на четыре источника. В то же время в случае провала переговоров Исламская Республика может столкнуться с военным возмездием.
Такой дедлайн Трамп указал в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. В субботу, 12 апреля, в Омане должна состояться встреча между спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Это будут первые значимые переговоры между Вашингтоном и его главным ближневосточным противником с момента прихода Трампа к власти, отмечает издание.
Однако некоторые израильские чиновники и ряд республиканцев в конгрессе опасаются, что Иран может использовать переговоры как тактику затягивания для подготовки своих сил. Опасения также связаны с перспективой того, что американский лидер согласится на невыгодную сделку ради быстрой дипломатической победы. Сейчас Иран пытается оправиться после наступления Израиля на поддерживаемые им группировки ХАМАС и «Хезболла» и израильских прямых атак на иранские военные объекты.
«Если эти переговоры будут продолжаться и продолжаться, что мы будем делать? У нас есть окно возможностей для ослабления Ирана», — сказал бывший глава Совета национальной безопасности Израиля Яаков Нагель, ныне сотрудник аналитического центра Фонда защиты демократий (FDD). Он опасается, что Трамп может пойти на быструю сделку, даже если она будет плохой, и «перейдет к следующей проблеме в мире».
По данным Axios, Иран открыт для временного соглашения по своей ядерной программе, прежде чем приступить к переговорам по всеобъемлющей сделке. Уиткофф в интервью The Wall Street Journal дал понять, что США готовы позволить Ирану продолжать свою ядерную программу при условии, что страна не заполучит ядерное оружие, напоминает Politico. «Там, где наша красная линия, не может быть никакого превращения вашего ядерного потенциала в оружие», — предупредил он.
Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро не исключил, что Иран может принять ответные меры, если США или Израиль предпримут военные действия. «У них есть карты, и они разыгрывают их, чтобы попытаться направить переговоры к результату, который их устроит», — считает он.
В то же время Politico допускает, что 60-дневный дедлайн может заставить Иран пойти на хорошую сделку.
По данным The New York Times, Хаменеи согласился начать прямые переговоры с США по поводу ядерной программы после предупреждений об экзистенциальной угрозе режиму. В окружении верховного лидера предупредили, что в случае отказа от переговоров или их провала угроза войны с США и Израилем станет чрезвычайно высокой, а военные удары по ядерным объектам будут неизбежны. По мнению приближенных, Тегеран будет вынужден ответить, что может привести к масштабной войне, а она, в свою очередь, грозит еще большими экономическими проблемами, забастовками и протестами.
В марте Трамп направил Хаменеи послание, в котором предупредил, что Тегеран может либо «заключить сделку», либо столкнуться с Вашингтоном «в военном отношении». Иранская сторона после этого настаивала на непрямых переговорах.