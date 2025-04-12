Лукашенко дал прогноз, вырастут ли цены в Беларуси из-за пошлин Трампа

Ранее в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Лукашенко поделился мнением, что России и Беларуси не нужно в этой ситуации беспокоиться, так как они уже пережили санкции. Тема пошлин Трампа, с одной стороны, беспокоит белорусского президента, а с другой, он полагает, что нужно подождать и заниматься у себя замещением импорта.