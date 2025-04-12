Лукашенко дал прогноз, вырастут ли цены в Беларуси из-за пошлин Трампа

Ничего у нас не вырастет в связи с этим. Трудно будет теперь на американском рынке продавать продукцию. По всему миру будет растекаться эта продукция. В том числе и к нам.
Белорусский лидер также подчеркнул, что Беларусь вместе с РФ переживает «такие барьеры и пошлины, что дальше некуда».
Ранее в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Лукашенко поделился мнением, что России и Беларуси не нужно в этой ситуации беспокоиться, так как они уже пережили санкции. Тема пошлин Трампа, с одной стороны, беспокоит белорусского президента, а с другой, он полагает, что нужно подождать и заниматься у себя замещением импорта.
Война пошлин
Президент США Дональд Трамп ранее ввел заградительные пошлины на товары из ряда стран. Cогласно указу, базовая минимальная ставка составила 10%, однако для каждой страны тариф был откалиброван. В список с дополнительными повышенными ставками попали 185 государств, в числе которых — КНР (34%). Пекин в ответ заявил о введении зеркальных пошлин на все товары из США.
Позже Трамп заявил, что «учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам», США немедленно повышают пошлины на товары из КНР до 125%.
Китайские власти ответили и на это, решив увеличить дополнительные пошлины на товары из США — они начнут применяться уже 12 апреля. Тарифная ставка с прежнего размера 84% скорректирована до 125%.