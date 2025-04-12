Reuters: переговоры между Украиной и США прошли в атмосфере антагонизма

Технические переговоры американской и украинской делегаций касательно сделки по украинским ископаемым прошли в весьма антагонистической обстановке. По сообщению Reuters, перспективы прорыва в процессе заключения договора невелики. Это связано с тем, что новые требования США оказались больше, чем те, о которых говорилось изначально.