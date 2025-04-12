В Самарканде состоится Форум ООН по вопросам государственной службы

Впервые в Узбекистане исторический город Самарканд примет престижный Форум государственной службы ООН 2025 года. Это глобальное мероприятие объединит министров, высокопоставленных правительственных чиновников, лидеров гражданского общества и новаторов для обмена мнениями о будущем государственной службы.
Форум пройдет под девизом «Пять лет до 2030 года: ускорение предоставления государственных услуг для устойчивого будущего». Мероприятие посвятят роли цифровой трансформации государственного управления для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).
В ходе дискуссий особое внимание участники форума уделят цифровым преобразованиям, инновациям и сотрудничеству как ключевым факторам улучшения государственных услуг.
Работа форума официально начнется 23 июня, в День государственной службы ООН, и продлится до 25 июня.