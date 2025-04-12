Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС

«Это миллионы долларов. И вот они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет. Украина вряд ли когда-то будет в Европейском союзе. И вот они пилят, пилят эти гранты, которые разделили», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.