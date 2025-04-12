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Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС

МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Брюсселе занимаются приемом Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не будет.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет», — сказал Лукашенко, говоря «о тысячах людей в Брюсселе, которые занимаются приемом Украины в Евросоюз». Слова президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что в переговорах по вступлению Украины в ЕС задействовано большое количество чиновников. На эту работу, по его словам, выделяются немалые средства — миллионы долларов, — поэтому многие заинтересованы войти в состав этой «творческой группы».

«Это миллионы долларов. И вот они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет. Украина вряд ли когда-то будет в Европейском союзе. И вот они пилят, пилят эти гранты, которые разделили», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.

По его информации, данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на республиканском субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске, где высаживал деревья.