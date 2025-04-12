Маск назвал посланника Трампа Уиткоффа великолепным после его встречи с Путиным

Визит спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Россию и его предложение о самом быстром пути к прекращению огня на Украине вызвал неоднозначную реакцию в США. Бывший посол Вашингтона в РФ Майкл Макфол заявил, что Уиткофф ведет безумно плохие переговоры . Но за спецпосланника вступилась правая журналистка Лора Лумер. По ее словам, Уиткофф сделал для продвижения мирных переговоров больше, чем любой из его критиков-бюрократов за всю свою карьеру . Ее поддержали госсекретарь США Марко Рубио и Илон Маск. Что еще говорят о встрече Путина и Уиткоффа в материале Газеты.Ru .