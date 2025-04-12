Унгуряну: Европа готова навязывать свою линию и бороться с несогласными

Политический кризис в ЕС привел к энергетическому кризису, который, в свою очередь, значительно повлиял на повышение цен на газ и электроэнергию. Альтернативных источников энергии до сих пор не нашли, что усугубляет положение таких стран, как Молдова. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.
«Стоит отметить, что энергокризис дал толчок к росту импорта СПГ из США. Для Молдовы импорт энергии стал значительно дороже, что приводит к убыткам в 702 миллиона долларов в год. По газу, примерно, такие же цифры — около 400 миллионов долларов. Вот это и есть наша “цена свободы”, — заявил Унгуряну.
Эксперт считает, что Европа вместе с Республикой Молдова идет на обострение и пытается установить диктатуру, ведь другого пути по преодолению кризиса у них просто нет. По его мнению, экономические показатели продолжат ухудшаться, а недовольство населения будет возрастать.
«Это недовольство не должно привести к смене власти, поэтому будут насаждать диктатуру. Пример с Румынией, где не допустили Кэлина Джорджеску к выборам, показывает, что нас может ожидать то же самое», — добавил собеседник.
Ранее румынский политик Кэлин Джорджеску подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на выборах президента, однако получил отказ. После этого решения в Бухаресте прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией, в результате которых были задержаны три человека. Политик обжаловал решение избирательного органа в Конституционном суде. Однако судьи постановили, что Джорджеску не может баллотироваться и отклонили все его жалобы.