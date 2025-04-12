Унгуряну: Европа готова навязывать свою линию и бороться с несогласными

Ранее румынский политик Кэлин Джорджеску подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на выборах президента, однако получил отказ. После этого решения в Бухаресте прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией, в результате которых были задержаны три человека. Политик обжаловал решение избирательного органа в Конституционном суде. Однако судьи постановили, что Джорджеску не может баллотироваться и отклонили все его жалобы.