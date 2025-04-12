Лукашенко назвал конъюнктурщиной политику Польши в отношении Беларуси

Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают. Понятно — плацдарм для того, чтобы против нас, против России и других стран. Польша — это удобный плацдарм. Но Трамп проводит свою политику. Поляки притихли.