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Лукашенко назвал конъюнктурщиной политику Польши в отношении Беларуси

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не следит за президентской гонкой, которая развернулась в Польше, а политику Варшавы в отношении Минска считает конъюнктурщиной.

Источник: Sputnik.by

Это заявление белорусский лидер сделал, общаясь с представителями СМИ после работы на субботнике, в рамках которого он посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства.

По словам Лукашенко, он не только не следит за президентской гонкой в Польше, но и относится к этому безразлично.

Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь работают. И пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики.

завил президент

Как отметил глава государства, схожим образом польские власти выстраивают политику и внутри ЕС. По его словам, это особенно было заметно пару лет назад, когда в угоду американцам Польша начала споры с Евросоюзом.

Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают. Понятно — плацдарм для того, чтобы против нас, против России и других стран. Польша — это удобный плацдарм. Но Трамп проводит свою политику. Поляки притихли.

сказал президент

По мнению Лукашенко, поэтому у польского руководства «сиюминутная, ситуативная, нет цельной концепции», что очень опасно.

Глава государства также заметил, что должность президента в Польше — это всего лишь «кукла, игрушка, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда», а власть в республике — унижение польского народа.

Выборы в Польше

Первый тур президентских выборов в Польше назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, поскольку занимает главный государственный пост второй раз подряд.

Изначально о своем желании возглавить страну заявляли более 40 человек, они зарегистрировали свои избирательные комитеты. Но чтобы пройти в следующий этап кампании, им необходимо было собрать 100 тысяч подписей.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши (PKW), сколько сдали в комиссию 17 претендентов, что является рекордом в истории президентских выборов в стране.