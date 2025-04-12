Лукашенко назвал конъюнктурщиной политику Польши в отношении Беларуси

Это заявление белорусский лидер сделал, общаясь с представителями СМИ после работы на субботнике, в рамках которого он посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства.
По словам Лукашенко, он не только не следит за президентской гонкой в Польше, но и относится к этому безразлично.
Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь работают. И пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики.
Как отметил глава государства, схожим образом польские власти выстраивают политику и внутри ЕС. По его словам, это особенно было заметно пару лет назад, когда в угоду американцам Польша начала споры с Евросоюзом.
Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают. Понятно — плацдарм для того, чтобы против нас, против России и других стран. Польша — это удобный плацдарм. Но Трамп проводит свою политику. Поляки притихли.
По мнению Лукашенко, поэтому у польского руководства «сиюминутная, ситуативная, нет цельной концепции», что очень опасно.
Глава государства также заметил, что должность президента в Польше — это всего лишь «кукла, игрушка, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда», а власть в республике — унижение польского народа.
Выборы в Польше
Первый тур президентских выборов в Польше назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, поскольку занимает главный государственный пост второй раз подряд.
Изначально о своем желании возглавить страну заявляли более 40 человек, они зарегистрировали свои избирательные комитеты. Но чтобы пройти в следующий этап кампании, им необходимо было собрать 100 тысяч подписей.
По данным Государственной избирательной комиссии Польши (PKW), сколько сдали в комиссию 17 претендентов, что является рекордом в истории президентских выборов в стране.