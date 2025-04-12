«Украине в Евросоюзе делать нечего». Лукашенко предупредил, что Украина потеряет страну и обрушит экономику, вступив в ЕС

При этом Лукашенко предупредил, что если в нынешних сложных условиях Украина еще и обрушит свою экономику, что непременно последует за вступлением в Евросоюз, то страны уже не будет. И заметил, что, прежде чем туда бежать, следует подумать, нужен ты там или нет.