Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Украине в Евросоюзе делать нечего». Лукашенко предупредил, что Украина потеряет страну и обрушит экономику, вступив в ЕС

Лукашенко сказал, что Украина, вступив в Евросоюз, обрушит свою экономику.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Украина лишится страны, если вступит в Евросоюз, пишет БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что Украине в Евросоюзе делать нечего. Он назвал стремление Украины попасть в состав ЕС всего лишь увлечением неопытного человека Владимира Зеленского.

— Куда Украина лезет? Володя Зеленский неопытный, он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего, — подчеркнул глава республики.

При этом Лукашенко предупредил, что если в нынешних сложных условиях Украина еще и обрушит свою экономику, что непременно последует за вступлением в Евросоюз, то страны уже не будет. И заметил, что, прежде чем туда бежать, следует подумать, нужен ты там или нет.

— Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина так гордилась, — прокомментировал белорусский президент.

Ранее также Лукашенко высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида». И пояснил, что называет Зеленского по-разному из-за его поступка.

— Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида. Так как его называть? Ну, это, наверное, некрасиво с моей стороны, но точно было. Так нельзя поступать, — указал тогда белорусский лидер.

На днях еще Александр Лукашенко назвал путь для Украины.

Также глава республики сказал, что будет с ценами в Беларуси из-за пошлин Трампа.

И еще президент подсказал белорусам идеальную технологию посадки деревьев.