Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок

Впервые в Узбекистане сделан практический шаг по промышленному выращиванию оливок.
В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева при Национальном центре с грузинской компанией «Global Olive Corporation», в Узбекистан привезли 4200 саженцев сорта оливы «Гемлик», которые высадили на территории научно-экспериментальной станции в Бандихане.
Данный проект направлен на расширение инновационного подхода в аграрной отрасли Узбекистана, внедрение современных технологий на основе международного обмена опытом, а также развитие производства оливок.
Вместе с тем, в рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.
В министерстве отметили, что выращивание оливок важно не только для развития пищевой промышленности. Это будет способствовать увеличению экспортного потенциала страны, развитию перерабатывающей отрасли и созданию новых рабочих мест.
В дальнейшем планируется реализация дополнительных проектов по расширению оливковых площадей в Узбекистане, созданию перерабатывающих мощностей и комплексному развитию отрасли.