Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева при Национальном центре с грузинской компанией «Global Olive Corporation», в Узбекистан привезли 4200 саженцев сорта оливы «Гемлик», которые высадили на территории научно-экспериментальной станции в Бандихане.