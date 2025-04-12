Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Источник: Министерство сельского хозяйства

Впервые в Узбекистане сделан практический шаг по промышленному выращиванию оливок.

говорится в сообщении

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева при Национальном центре с грузинской компанией «Global Olive Corporation», в Узбекистан привезли 4200 саженцев сорта оливы «Гемлик», которые высадили на территории научно-экспериментальной станции в Бандихане.

Данный проект направлен на расширение инновационного подхода в аграрной отрасли Узбекистана, внедрение современных технологий на основе международного обмена опытом, а также развитие производства оливок.

подчеркнули в ведомстве

Вместе с тем, в рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.

В министерстве отметили, что выращивание оливок важно не только для развития пищевой промышленности. Это будет способствовать увеличению экспортного потенциала страны, развитию перерабатывающей отрасли и созданию новых рабочих мест.

В дальнейшем планируется реализация дополнительных проектов по расширению оливковых площадей в Узбекистане, созданию перерабатывающих мощностей и комплексному развитию отрасли.