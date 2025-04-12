Лавров: потенциал для продвижения между РФ и США есть всегда

По мнению Лаврова, «нет ничего плохого в том, если у США и России хорошие отношения, если у США и Китая хорошие отношения». «И то, что происходит между нами и администрацией [президента США Дональда] Трампа, на самом деле очень банальная вещь. Страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу, не требуя каких-либо предварительных условий. Они просто разговаривают друг с другом», — отметил глава МИД РФ.