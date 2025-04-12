Лавров: потенциал для продвижения между РФ и США есть всегда

«Потенциал есть всегда», — ответил глава российского внешнеполитического ведомства на Антальском дипломатическом форуме на вопрос, есть ли у Москвы и Вашингтона потенциал для более активных действий по налаживанию отношений.
По мнению Лаврова, «нет ничего плохого в том, если у США и России хорошие отношения, если у США и Китая хорошие отношения». «И то, что происходит между нами и администрацией [президента США Дональда] Трампа, на самом деле очень банальная вещь. Страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу, не требуя каких-либо предварительных условий. Они просто разговаривают друг с другом», — отметил глава МИД РФ.
Он обратил внимание на то, что США и КНР «имеют много различий», Пекин рассматривается Вашингтоном как «долгосрочный вызов американскому господству». Россия же при администрации президента Джо Байдена рассматривалась в США как непосредственная угроза. Лавров для примера привел экономическую конкуренцию США и КНР и политику в отношении Тайваня.
Говоря об отношениях Москвы и Вашингтона при нынешнем президенте Дональде Трампе, Лавров заметил, что глава американской администрации «предложил вернуться к нормальной жизни, чтобы прекратить это идиотское буйство, которое позорит роль Америки в мировых делах».
«Да, мы обсуждаем двусторонние отношения, начиная с нормализации работы, условий, в которых работают наши посольства», — назвал российский министр одну из тем консультаций РФ и США. Он напомнил, что еще при администрации президента США Барака Обамы начали происходить сокращения штатов дипломатов, а также «были украдены пять объектов дипломатической собственности, которые до сих пор находятся под арестом». «Точно так же, как администрация Байдена украла российские активы», — заметил Лавров.
По его словам, нынешнее руководство США «сейчас думает, что с этим делать, чтобы не создавать прецедент». «И они считают, что не должны прикасаться к основной массе украденных денег. Но они могут украсть проценты и потратить их на Украину. Это отвратительная логика. Это показывает, что неоколониальное мышление никогда не покидало этих людей», — полагает глава МИД РФ.
Министр также раскритиковал политику предыдущей администрации США при Байдене в отношении России с попытками изолировать ее. «Администрация Байдена решила, что Россия должна извлечь урок. И этот урок, это наказание, будет заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», — сказал Лавров.