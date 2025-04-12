Захарова назвала «актом самострела» отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС

Она также напомнила, что агентство ТАСС не только участвовало в этом конкурсе исторически, но и выигрывало главные призы. «С 1956 по 1992 год фотографии ТАСС более 25 раз занимали призовые места на этом конкурсе, создавая ему реноме», — подчеркнула Захарова.