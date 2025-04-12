Захарова назвала «актом самострела» отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС

Ранее организаторы международного конкурса фотографов World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения победителей, которая должна пройти в мае в Амстердаме.
«Это такой позор, что лучше бы просто молчали. Возникает вопрос, фотографии на конкурс принимать будут только с нейтральными сюжетами: природа, цветочки, бабочки? — написала дипломат в Telegram-канале. — Нынешняя ситуация — это акт самострела World Press Photo».
Она также напомнила, что агентство ТАСС не только участвовало в этом конкурсе исторически, но и выигрывало главные призы. «С 1956 по 1992 год фотографии ТАСС более 25 раз занимали призовые места на этом конкурсе, создавая ему реноме», — подчеркнула Захарова.