«Поляки заигрались». Лукашенко раскритиковал Польшу за политику и по отношению к Беларуси, и к ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конъюнктурщиной политику Польши, пишет БелТА.
Белорусский лидер сказал, что не следит за разворачивающейся в Польше президентской гонкой, так как относится к этому безразлично. При этом он заметил, что «поляки заигрались» в то время, когда с соседним государством можно было бы нормально жить, развиваться и торговать.
И напомнил, что Беларусь, когда Польша ввела санкции, ни одного поляка не выгнала, и сейчас многие работают в стране. А польские власти просто выстраивают такую политику.
— Поляки пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики, — прокомментировал он.
Далее Лукашенко заметил, что аналогично Варшава выстраивает политику и внутри Евросоюза, что особенно было заметно несколько лет назад, когда польские власти, угождая США затевали споры с ЕС.
Также Александр Лукашенко высказался о регулировании цен в бизнесе: «Шалить нельзя — спросят, а то и посадят».
Еще президент сказал, что Украина потеряет страну и обрушит экономику, вступив в ЕС: «Украине в Евросоюзе делать нечего».