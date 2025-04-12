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«Поляки заигрались». Лукашенко раскритиковал Польшу за политику и по отношению к Беларуси, и к ЕС

Лукашенко назвал опасной политику Польши, которая разругалась с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конъюнктурщиной политику Польши, пишет БелТА.

Белорусский лидер сказал, что не следит за разворачивающейся в Польше президентской гонкой, так как относится к этому безразлично. При этом он заметил, что «поляки заигрались» в то время, когда с соседним государством можно было бы нормально жить, развиваться и торговать.

И напомнил, что Беларусь, когда Польша ввела санкции, ни одного поляка не выгнала, и сейчас многие работают в стране. А польские власти просто выстраивают такую политику.

— Поляки пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики, — прокомментировал он.

Далее Лукашенко заметил, что аналогично Варшава выстраивает политику и внутри Евросоюза, что особенно было заметно несколько лет назад, когда польские власти, угождая США затевали споры с ЕС.

Также Александр Лукашенко высказался о регулировании цен в бизнесе: «Шалить нельзя — спросят, а то и посадят».

Еще президент сказал, что Украина потеряет страну и обрушит экономику, вступив в ЕС: «Украине в Евросоюзе делать нечего».