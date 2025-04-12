Израиль объявил о расширении военной операции в Газе

«В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа», — заявил Кац (цитата по «РИА Новости»).
9 апреля ЦАХАЛ ликвидировала главу батальона «Хамаса» на севере сектора Газа. В результате атаки погиб командир батальона «Шуджайя» Хатам Разак Абд аль-Карим Шейх Халиль.
Ранее представители ХАМАС заявили о готовности рассмотреть предложение Египта и Катара о перемирии, а 12 апреля делегация движения должна прибыть в Каир для переговоров. Одновременно Израиль обвиняет Иран в поддержке ХАМАС.