Что обсудили министры иностранных дел стран Центральной Азии и России на встрече в Алматы

Участники встречи обсудили перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, «зеленой» экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе инициатив и предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия — Центральная Азия в Астане в 2022 году.