Что обсудили министры иностранных дел стран Центральной Азии и России на встрече в Алматы

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Туркменистан и Узбекистан представляли заместители министров иностранных дел.
В ходе мероприятия дана высокая оценка многоплановому взаимодействию шести государств на основе близости или полного совпадения подходов к ключевым вопросам сотрудничества, региональной и глобальной безопасности.
Участники встречи обсудили перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, «зеленой» экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе инициатив и предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия — Центральная Азия в Астане в 2022 году.
Отмечалось, что за прошедший период на данном направлении проделана большая работа по линии широкого круга министерств и ведомств шести стран.
Подготовлен перечень совместных задач и предложений для утверждения главами государств в ходе их следующего саммита.
Стороны традиционно обменялись мнениями о наращивании взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, включая проблемы безопасности Центрально-Азиатского региона и России, ввиду сохраняющихся террористических, экстремистских и наркотических угроз.
Глава российского внешнеполитического ведомства разъяснил центральноазиатским партнерам, в связи с чем в российское законодательство введены меры, препятствующие нелегальной миграции.
Кроме того, Сергей Лавров проинформировал коллег о ситуации вокруг Украины и ходе переговорного процесса между Россией и США.
Успешно проведенное мероприятие в Алматы, по единодушному мнению его участников, послужит решающим этапом подготовки очередного саммита Россия — Центральная Азия во второй половине текущего года.