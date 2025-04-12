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Что обсудили министры иностранных дел стран Центральной Азии и России на встрече в Алматы

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Алматы состоялась восьмая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Источник: Исполнительный комитет СНГ

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Туркменистан и Узбекистан представляли заместители министров иностранных дел.

В ходе мероприятия дана высокая оценка многоплановому взаимодействию шести государств на основе близости или полного совпадения подходов к ключевым вопросам сотрудничества, региональной и глобальной безопасности.

говорится в сообщении

Участники встречи обсудили перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, «зеленой» экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе инициатив и предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия — Центральная Азия в Астане в 2022 году.

Отмечалось, что за прошедший период на данном направлении проделана большая работа по линии широкого круга министерств и ведомств шести стран.

Подготовлен перечень совместных задач и предложений для утверждения главами государств в ходе их следующего саммита.

говорится в сообщении

Стороны традиционно обменялись мнениями о наращивании взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, включая проблемы безопасности Центрально-Азиатского региона и России, ввиду сохраняющихся террористических, экстремистских и наркотических угроз.

Глава российского внешнеполитического ведомства разъяснил центральноазиатским партнерам, в связи с чем в российское законодательство введены меры, препятствующие нелегальной миграции.

Кроме того, Сергей Лавров проинформировал коллег о ситуации вокруг Украины и ходе переговорного процесса между Россией и США.

Успешно проведенное мероприятие в Алматы, по единодушному мнению его участников, послужит решающим этапом подготовки очередного саммита Россия — Центральная Азия во второй половине текущего года.

резюмировали в Исполкоме СНГ