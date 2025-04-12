«С белорусами надо в обнимку ходить». Лукашенко сказал, какой должна быть политика Польши по отношению к Беларуси для торговли с КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что делать Польше, желая торговать с Китаем, пишет БелТА.
В частности, белорусский лидер назвал опасной сиюминутную политику Польши, в которой не знают, которое направление сейчас выбрать.
— Что сейчас, куда сейчас? Там каждый за себя. Поэтому у них такая политика — сиюминутная, ситуативная. Нет цельной концепции. Это очень опасно, — предупредил он.
Лукашенко заметил, что Польша вроде бы и с Китаем, однако при этом ей следовало бы изменить политику по отношению к Беларуси.
— Они вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего (это их интерес) через Беларусь, — уверен лидер республики.
В торговле с Китаем, как он напомнил, Украина закрыта, через Стамбул — сложнее, а Беларусь и Россия — пожалуйста. И заметил, что в связи с этими причинами Варшаве следует вести дружественную политику.
— Не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика. Польша к этому не готова, — констатировал президент.
Также Александр Лукашенко сказал, что Евросоюз — самый большой враг для Трампа.
Еще президент раскритиковал Польшу за политику и по отношению к Беларуси, и к ЕС: «Поляки заигрались».
И белорусский лидер сказал, что Украина потеряет страну и обрушит экономику, вступив в ЕС: «Украине в Евросоюзе делать нечего».