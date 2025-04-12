Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе

«Мне трудно и страшно представить такое в нашем родном Приднестровье. Именно наша независимость — независимость Приднестровской Молдавской Республики — является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь, на нашей территории. По сути, это кощунство. Кощунство историческое. Но, уважаемые приднестровцы, уважаемые друзья, нельзя думать, что за нас кто-то что-то должен делать. Каждый из нас должен сопротивляться нацизму и фашизму — в возможных условиях, кто как может, своей памятью. Прийти, поклониться, принести цветы, поздравить ветеранов, спеть “Катюшу”, — сказал Красносельский.