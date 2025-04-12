«Игрушка, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда». Лукашенко считает номинальной должность президента Польши

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что должность президента Польши словно кукольная, пишет БелТА.
Белорусский лидер заметил, что должность президента в Польше номинальная и словно кукольная.
— Кукла, игрушка, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда и ждать, когда откроют дверь, — прокомментировал он.
Также Лукашенко заявил, что, в целом, власть в Польше является унижением для польского народа, его гордости и достоинства.
Президент добавил, что не следит за президентской гонкой, разворачивающейся в Польше. И признался, что к выборам президента в Польше он относится безразлично.
Также Александр Лукашенко раскритиковал Польшу за политику и по отношению к Беларуси, и к ЕС: «Поляки заигрались».
Еще белорусский лидер сказал, какой должна быть политика Польши по отношению к Беларуси для торговли с КНР: «С белорусами надо в обнимку ходить».
Также Лукашенко сказал, что Евросоюз — самый большой враг для Трампа.