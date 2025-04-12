Собянин назвал Татарстан регионом, устремленным в будущее

«Юбилейный форум символизирует дружбу и сотрудничество наших регионов, устремленных в будущее. И это будущее принадлежит молодежи, энергичной, трудолюбивой, талантливой. Именно такие молодые люди участвуют сегодня в форуме. Вы стараетесь найти себя в жизни и ярко проявить себя в профессии, стремитесь быть лучшими, желаете приносить пользу обществу и стране. И в этом вам готовы помочь старшие товарищи, те, кто многого достиг, стал лидером в своей сфере и пользуется заслуженным авторитетом», — написал Собянин в своем обращении.