Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин назвал Татарстан регионом, устремленным в будущее

Форум Мост Москва Татарстан это символ дружбы и сотрудничества регионов, устремленных в будущее. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, приветствуя участников мероприятия. Его речь зачитал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, выступая на упомянутом событии.

Источник: ИА Татар-информ

«Юбилейный форум символизирует дружбу и сотрудничество наших регионов, устремленных в будущее. И это будущее принадлежит молодежи, энергичной, трудолюбивой, талантливой. Именно такие молодые люди участвуют сегодня в форуме. Вы стараетесь найти себя в жизни и ярко проявить себя в профессии, стремитесь быть лучшими, желаете приносить пользу обществу и стране. И в этом вам готовы помочь старшие товарищи, те, кто многого достиг, стал лидером в своей сфере и пользуется заслуженным авторитетом», — написал Собянин в своем обращении.

По его словам, форум «Мост Москва — Татарстан» — это диалог регионов и поколений, которые делают нас сильнее.

Он также пожелал всем участникам форума здоровья, благополучия, новых достижений в работе и учебе.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов на том же форуме наградил медалями ветеранов Великой Отечественной войны.