Reuters: на стороне ВС РФ в спецоперации участвуют около 200 китайских солдат

При этом журнал отмечает, что граждане Китая воюют и на стороне Украины. Многие также являются добровольцами. Например, один из них — Пэн Чэньлян из провинции Юньнань — был задержан в Китае после публикации антироссийских и проукраинских сообщений в X в 2023 году. В 2024-м он присоединился в украинскому Иностранному легиону и погиб в том же году. Перед смертью Пэн выложил видео, где держал в руках флаг Тайваня, заявив, что хочет, чтобы его помнили вместе с тайваньским добровольцем Цзэн Шэн-куаном, который погиб на Украине в 2022 году.