Axios: Трамп готов пойти на уступки ради заключения сделки с Ираном

«…Если первоначальные переговоры в субботу пройдут успешно, прямые переговоры между (спецпосланником президента США Стивом. — RT) Уиткоффом и (главой МИД Ирана Аббасом. — RT) Аракчи могут состояться позднее в этот же день или в воскресенье», — говорится в публикации.