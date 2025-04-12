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Axios: Трамп готов пойти на уступки ради заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп стремится заключить сделку с Ираном по ядерной программе, ради чего, вероятно, готов пойти на компромиссы.

Источник: AP 2024

Такую информацию приводит портал Axios со ссылкой на американских чиновников, по словам которых Трамп готов пойти на уступки для заключения сделки.

«…Если первоначальные переговоры в субботу пройдут успешно, прямые переговоры между (спецпосланником президента США Стивом. — RT) Уиткоффом и (главой МИД Ирана Аббасом. — RT) Аракчи могут состояться позднее в этот же день или в воскресенье», — говорится в публикации.

Ранее Уиткофф допустил, что США могут пойти на уступки в переговорах с Ираном. Он также отметил, что красной линией администрации Трампа будет не допустить создание Тегераном ядерного оружия.