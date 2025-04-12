Axios: Трамп готов пойти на уступки ради заключения сделки с Ираном

Такую информацию приводит портал Axios со ссылкой на американских чиновников, по словам которых Трамп готов пойти на уступки для заключения сделки.
«…Если первоначальные переговоры в субботу пройдут успешно, прямые переговоры между (спецпосланником президента США Стивом. — RT) Уиткоффом и (главой МИД Ирана Аббасом. — RT) Аракчи могут состояться позднее в этот же день или в воскресенье», — говорится в публикации.
Ранее Уиткофф допустил, что США могут пойти на уступки в переговорах с Ираном. Он также отметил, что красной линией администрации Трампа будет не допустить создание Тегераном ядерного оружия.