Рютте обвинил Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе

Агентство Reuters, ссылаясь на аналитиков, писало, что речь может идти не о выведенной на орбиту ядерной боеголовке, а о мощном устройстве, которому для работы, в частности для атак на другие спутники, требуется ядерная энергия. Это может быть устройство, подавляющее сигналы, или оружие, «ослепляющее» датчики изображения, или источник электромагнитных импульсов, который может вывести из строя электронику всех спутников на определенной орбитальной области.