Рютте обвинил Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе

Россия якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе, заявил генсек НАТО Марк Рютте газете Welt am Sonntag. По его словам, блок встревожен подобным сценарием.
Он заявил, что альянсу «известно о сообщениях о том, что Россия изучает возможность размещения ядерного оружия в космосе» (цитата по Tegasschau).
«Разработка ядерного оружия в космосе — это способ для России улучшить свои возможности. Это очень тревожно», — отметил он.
По мнению Рютте, конкуренция в космосе, жесткая уже сейчас, становится все более ожесточенной, «и не только в коммерческом плане». «Это влияет на всю нашу безопасность», — добавил генсек НАТО.
Утверждения о планах России вывести на орбиту ядерное оружие, способное уничтожать спутники, звучали еще в прошлом году. Тогда ABC, Washington Post и CNN сообщили о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников. В Белом доме по этому поводу состоялся специальный брифинг.
Агентство Reuters, ссылаясь на аналитиков, писало, что речь может идти не о выведенной на орбиту ядерной боеголовке, а о мощном устройстве, которому для работы, в частности для атак на другие спутники, требуется ядерная энергия. Это может быть устройство, подавляющее сигналы, или оружие, «ослепляющее» датчики изображения, или источник электромагнитных импульсов, который может вывести из строя электронику всех спутников на определенной орбитальной области.
Неядерное противоспутниковое оружие уже существует — оно, в частности, есть у Китая, Индии и США. В 2021 году свое оружие испытала Россия — ее неназванный аппарат тогда поразил недействующий советский спутник «Целина-Д», который находился на орбите с 1982 года.
Кремль отвергал заявления о российской космической угрозе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл подобные утверждения уловкой Вашингтона, призванной убедить конгресс США согласовать выделение помощи Украине. Замглавы МИДа Сергей Рябков счел их «злонамеренным сочинительством» и обвинил США в том, что они приписывают России «разного рода действия или намерения, которые их не устраивают».
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о предположительных планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе также их опровергал.
Существует универсальное соглашение, которое запрещает размещение в космосе оружия массового уничтожения, — это Договор о космосе (полное название — Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела). Он подписан в 1967 году в Вашингтоне, Лондоне и Москве и лежит в основе международного космического права. В нем участвуют 114 стран, в том числе Россия.