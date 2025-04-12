Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москву вернулись пятеро из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пятеро из 11 задержанных ранее в Тунисе россиян прибыли в московский аэропорт «Шереметьево», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Самолет прибыл из Стамбула.

Россияне находятся в приподнятом расположении духа, несмотря на то, что им пришлось вернуться Москву в одежде не по сезону — на некоторых только кофты. Кто-то даже вернулся из тунисских застенок в шлепках или галошах.

В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.

В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.

Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.