В Москву вернулись пятеро из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе

Самолет прибыл из Стамбула.
Россияне находятся в приподнятом расположении духа, несмотря на то, что им пришлось вернуться Москву в одежде не по сезону — на некоторых только кофты. Кто-то даже вернулся из тунисских застенок в шлепках или галошах.
В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.