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«Здравомыслящий нормальный человек». Лукашенко сказал, какого президента Польши хотят в Беларуси

Лукашенко сказал, какого президента Польши хотят в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой президент Польши устроил бы белорусов, пишет БелТА.

Прежде всего белорусский лидер заметил, что очередные президентские выборы в Польше, не смогут изменить политику Варшавы. Так как, кто бы ни был избран на пост президента Польши, политику польских властей это не поменяет из-за того, что он не обладает необходимыми полномочиями.

— Президент ничего изменить не может. Он не обладает там какими-то полномочиями. Будет что-то бряцать в средствах массовой информации, — уверен он.

При этом Александр Лукашенко сказал, какой бы президент Польши устроил бы белорусские власти.

— Но хотелось бы, чтобы был здравомыслящий нормальный человек. Не надо пророссийский, пробелорусский. Пропольский пусть будет. Который будет делать в интересах поляков. Мы этого хотим, — заявил глава республики.

И добавил, что при желании со стороны Польши Беларусь будет с нею работать.

Но также Александр Лукашенко сказал, что считает номинальной должность президента Польши: «Игрушка, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда».

Еще белорусский лидер сказал, какой должна быть политика Польши по отношению к Беларуси для торговли с КНР: «С белорусами надо в обнимку ходить».