«Здравомыслящий нормальный человек». Лукашенко сказал, какого президента Польши хотят в Беларуси

Прежде всего белорусский лидер заметил, что очередные президентские выборы в Польше, не смогут изменить политику Варшавы. Так как, кто бы ни был избран на пост президента Польши, политику польских властей это не поменяет из-за того, что он не обладает необходимыми полномочиями.