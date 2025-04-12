Кишинев использует полицию для мести жителям регионов, заявил Шор

Он пояснил, что в выплатах нет ничего незаконного. «Полиция должна прекратить этот беспредел. И начать защищать закон, а не издеваться над своими же гражданами… Эти надбавки — помощь, которую власти Молдовы не могут им дать. Но мы смогли. И продолжим помогать», — подчеркнул Шор отметив, что готов оказать помощь также каждому, кто получил штрафы, в том, чтобы оспорить их.