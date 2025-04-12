В Польше тысячи людей вышли на митинг оппозиции

Сообщается, что многотысячный марш оппозиции проходит в центре Варшавы и приурочен к тысячелетию Польского королевства. Однако уточняется, что в преддверии президентских выборов, первый тур которых назначен на 18 мая, мероприятие имеет политический подтекст.