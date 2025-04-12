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Мэр Уфы встретился с жителями Шакши

В субботу, 12 апреля мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел в Шакше встречу с жителями.

Источник: Соцсети Ратмира Мавлиева

"Выслушал наиболее волнующие вопросы шакшинцев. Таких накопилось много. С командой определили пути их решения, -написал он в своих соцсетях. — ФОКу с бассейном в Шакше быть. Есть проект с положительной экспертизой. Будем искать финансирование для его строительства.

Вопрос нехватки узких специалистов в медучреждениях временно решим направлением таких специалистов из других больниц Уфы. Они будут проводить выездные приемы. Кадровый вопрос по врачам и медсестрам в микрорайоне также взят на контроль, что подтвердил присутствующий на встрече заместитель министра здравоохранения.

Управление транспорта и связи проведет выездные проверки пассажиропотока Шакши, после чего с Башавтотрансом и частными перевозчиками решим вопрос изменений и дополнений в автобусных маршрутах.

В начале моей работы был запрос от жителей Шакши о строительстве развлекательного центра. Работа идет. До конца года — начала следующего сдадим объект.

По детскому саду рассмотрим возможность его реконструкции под универсальный центр образования, начнем проектирование".

Ратмир Мавлиев отметил, что дал поручение службам поработать дополнительное финансирование по наружному освещению и строительству тротуаров для Шакши, включив их в городскую целевую программу по тротуарам.

Он также добавил, что будет регулярно встречаться с шакшинцами, чтобы оценивать по каким вопросам есть движение, а по каким процессы застопорились.