Мэр Уфы встретился с жителями Шакши

"Выслушал наиболее волнующие вопросы шакшинцев. Таких накопилось много. С командой определили пути их решения, -написал он в своих соцсетях. — ФОКу с бассейном в Шакше быть. Есть проект с положительной экспертизой. Будем искать финансирование для его строительства.
Вопрос нехватки узких специалистов в медучреждениях временно решим направлением таких специалистов из других больниц Уфы. Они будут проводить выездные приемы. Кадровый вопрос по врачам и медсестрам в микрорайоне также взят на контроль, что подтвердил присутствующий на встрече заместитель министра здравоохранения.
Управление транспорта и связи проведет выездные проверки пассажиропотока Шакши, после чего с Башавтотрансом и частными перевозчиками решим вопрос изменений и дополнений в автобусных маршрутах.
В начале моей работы был запрос от жителей Шакши о строительстве развлекательного центра. Работа идет. До конца года — начала следующего сдадим объект.
По детскому саду рассмотрим возможность его реконструкции под универсальный центр образования, начнем проектирование".
Ратмир Мавлиев отметил, что дал поручение службам поработать дополнительное финансирование по наружному освещению и строительству тротуаров для Шакши, включив их в городскую целевую программу по тротуарам.
Он также добавил, что будет регулярно встречаться с шакшинцами, чтобы оценивать по каким вопросам есть движение, а по каким процессы застопорились.