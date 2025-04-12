Мэр Уфы встретился с жителями Шакши

"Выслушал наиболее волнующие вопросы шакшинцев. Таких накопилось много. С командой определили пути их решения, -написал он в своих соцсетях. — ФОКу с бассейном в Шакше быть. Есть проект с положительной экспертизой. Будем искать финансирование для его строительства.